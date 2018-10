Verso il tutto esaurito anche nell’ultima delle domeniche d’ottobre al Nuraghe Sirai.

S ono quasi al completo le prenotazioni anche per l’ultima delle “Domeniche al Nuraghe” Sirai, prevista per il 28 ottobre. Il sito è stato aperto eccezionalmente al pubblico su iniziativa del comune di Carbonia, del ministero dei Beni culturali, della Cooperativa Sistema Museo, della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Ci ttà Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. Nelle prime tre settimane di apertura, la fortezza sardo-fenicia è stata visitata da quasi 800 persone. Numeri che certificano l’ampia partecipazione dei visitatori e lo straordinario interesse che il Nuraghe Sirai ingenera nei nostri concittadini e turisti. Per gli ultimi posti disponibili è possibile prenotarsi chiamando il numero di telefono 0781.1867304, oppure inviando un’email a: carbonia@sistemamuseo.it .

Le visite si svolgeranno con cadenza oraria, con quattro appuntamenti nell’arco della giornata: ore 9.30; ore 11.30; ore 15.30; ore 17.30.

Il costo della visi ta è di 5 euro a persona

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments