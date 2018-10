Eugenio Lai (Articolo 1 – Sdp): «In Finanziaria le somme per l’avanzamento di carriera e gli aumenti per i dipendenti della Sanità».

Nella manovra finanziaria che sta per giungere all’esame del Consiglio regionale, dovranno essere inserite le somme necessarie a coprire i costi dell’avanzamento di carriera e gli aumenti per i dipendenti della Sanità. Lo sollecita Eugenio Lai, vicepresidente del Consiglio regionale, a nome del gruppo Articolo 1 – Sdp e primo firmatario dell’interpellanza 377/A del 17 ottobre 2018.

«Abbiamo presentato questa interpellanza – ha detto l’on. Eugenio Lai – per sapere dall’assessore alla Sanità se fosse a conoscenza della situazione e se non ritenesse opportuno intervenire, convocando un tavolo propedeutico all’attivazione immediata della contrattazione per l’applicazione del Contratto collettivo nazionale in relazione alle risorse aggiuntive regionali. Ma la manovra finanziaria ormai alle porte è l’occasione migliore per sanare comunque questo debito garantendo la soddisfazione e il miglioramento organizzativo per tutti i lavoratori del Servizio sanitario regionale.»

