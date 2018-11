Fervono i preparativi, a Bacu Abis, per la 2ª edizione della Festa del minatore, che si terrà dal 1 al 4 dicembre 2018.

Il coordinamento delle associazioni di volontariato di Bacu Abis, in occasione della 2ª edizione della Festa del minatore, che si terrà dal 1 al 4 dicembre 2018, invita tutti i minatori del Sulcis Iglesiente a partecipare al 1° raduno di minatori in pensione e non, che che si terrà, sempre a Bacu Abis, lunedì 3 dicembre. Il programma prevede, alle ore 15,30, il raduno dei minatori del Sulcis Iglesiente; alle ore 16,00 la sfilata dei minatori verso Pozzo Castoldi ,con posizionamento di una corona di alloro in memoria dei minatori deceduti nelle miniere; alle ore 17,00, al Cine Teatro Bacu Abis, “Il Cammino Di Santa Barbara”, presentazione di Giampiero Pinna sullo stato attuale del progetto; alle ore 18,00, consegna di una targa ricordo a 2 dei minatori più longevi in Italia, il minatore Efisio Caria, 103 anni, e il minatore Giovanni Serra, 102 anni; alle ore 18,30, 25° anno di attività del Comitato Santa Barbara Bacu Abis.

Il Comitato Santa Barbara Bacu Abis offrirà ai minatori presenti e ai cittadini, un rinfresco per festeggiare il 25° anno di attività dell’associazione. Ciascun minatore è invitato a portare il proprio casco.

