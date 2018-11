L’Amministrazione comunale di Iglesias, in collaborazione con l’ufficio Informagiovani-Eurodesk del Comune, ha organizzato il seminario TrainingDay Erasmus+ VET che si terrà venerdì 16 novembre.

L’Amministrazione comunale di Iglesias, in collaborazione con l’ufficio Informagiovani-Eurodesk del Comune, ha organizzato il TrainingDay Erasmus+ VET, seminario gratuito realizzato in cooperazione con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp e la rete nazionale italiana Eurodesk che si terrà presso l’Aula Conferenze dell’IPIA “G.Ferraris” venerdì 16 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Scopo del Training Day è quello di approfondire gli aspetti principali della progettazione nell’ambito del programma europeo Erasmus+ Istruzione e Formazione Professionale, con particolare attenzione agli elementi qualitativi da sviluppare nei progetti stessi.

Il TrainingDay è prioritariamente rivolto a rappresentanti di istituti scolastici, enti/organizzazioni che vogliono migliorare la qualità della loro progettazione e/o approcciarsi alla progettazione sviluppando idee qualitativamente valide.

Due sono le attività di Erasmus+ VET che saranno approfondite durante l’evento (mediante l’organizzazione di due laboratori paralleli e distinti)

• Laboratorio 1 KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento (Ambito VET) che offre opportunità per studenti di istruzione secondaria superiore, allievi di corsi di formazione professionale, apprendisti, neodiplomati e neo qualificati, nonché per lo staff VET (insegnanti, formatori, esperti del mondo della formazione professionale, etc.) di intraprendere un’esperienza di formazione e/o professionale in un altro Paese;

• Laboratorio 2 KA2 – Partenariati strategici per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche che mirano, mediante la cooperazione tra diverse tipologie di organizzazioni, allo sviluppo, al trasferimento e allo scambio di buone pratiche innovative nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale.

Per confermare la partecipazione è necessario compilare il modulo online reperibile al link: https://www.eurodesk.it/2018/registrazione-iglesias

