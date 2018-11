Si è svolta questa mattina, nel salone dell’oratorio San Giovanni Bosco della chiesa di San Ponziano, a Carbonia, l’assemblea dei lavoratori ex Alcoa, oggi Sider Alloys. Nel corso del dibattito, si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti delle quattro organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori, CGIL, CISL, UIL e CUB, ed alcuni lavoratori. Diverse le tematiche affrontate, alla base delle quali è emersa chiaramente la preoccupazione per il ritardo dei tempi di revamping e quindi di riavvio dello stabilimento. E’ stato evidenziato inoltre il mancato rispetto degli impegni assunti per i criteri da seguire nelle assunzioni, che dovrebbero vedere in prima linea i lavoratori cosiddetti “storici”, quelli che hanno fatto le battaglie per il rilancio della produzione. Altra preoccupazione è quella legata all’ormai imminente scadenza degli ammortizzatori sociali ed al pericolo, concreto, che dal 1° gennaio, fino a quando non saranno state espletate tutte le procedure necessarie per il rinnovo, diverse centinaia di lavoratori possano restare completamente privi di sussidio per i primi mesi del 2019.

Al termine dell’assemblea abbiamo intervistato alcuni rappresentanti sindacali.

Intervista a Bruno Usai (FIOM-CGIL).

Intervista ad Elvio Muscas (FSM-CISL).

