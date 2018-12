Francesco Desogus (M5S): «Pigliaru esulta perché non conosce la Sardegna, a febbraio gli elettori riporteranno il centrosinistra alla realtà».

«Qualcuno tiri un pizzicotto al governatore Pigliaru, qualcuno lo svegli dai bei sogni che vive. Oggi esulta per i dati sull’occupazione, perché evidentemente non ha mai toccato con mano la realtà economica sarda, non conosce le condizioni di lavoro e la disgregazione sociale che vive la Sardegna. Ma gli unici numeri che lo riporteranno alla realtà sono quelli delle elezioni di febbraio, quando il pizzicotto gli arriverà dagli elettori.»

Lo afferma con una nota su Facebook il candidato alla presidenza della Regione del MoVimento 5 Stelle Francesco Desogus.

«Pigliaru non sa che dietro quei numeri ci sono donne e uomini in carne ed ossa che per anni hanno sofferto. Che hanno visto i loro figli e in molti casi il loro padre, fare la valigia per cercare futuro all’estero. Esattamente come accadeva cinquant’anni fa. Mia figlia vive all’estero e non è stata certo creata la condizione per farla tornare», aggiunge Francesco Desogus.

«Tutte queste cose Pigliaru non le sa perché per tutta la sua vita ha osservato la Sardegna dalla sua torre d’avorio: prima dall’Università poi dal palazzo della Regione. Perché il suo fallimento è tale che nessuno si è nemmeno immaginato di ricandidarlo, perché la sconfitta sarebbe stata di tale portata che avrebbe fatto tremare tutti i comuni della Sardegna governati dal Centrosinistra. A partire da Cagliari. Qui è tempo di cambiare. Ma non una faccia che nasconde i soliti interessi. Ci vuole un programma per i sardi che risponda alle loro esigenze – conclude Francesco Desogus -. A partire dal lavoro e dalla sanità.»

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments