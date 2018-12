Nanni Lancioni (PSd’Az): «Situazione a rischio all’ingresso del reparto di Cardiologia del Santissima Trinità di Cagliari».

Il consigliere regionale sardista Nanni Lancioni ha diffuso una nota, nella quale denuncia «l’abbandono e degrado, ma anche una situazione potenzialmente pericolosa dell’ingresso del reparto di Cardiologia nel presidio ospedaliero del Santissima Trinità», con «la staccionata in legno che separa la strada che conduce all’interno del nosocomio deteriorata e rovinata in diversi punti, con diverse travi di legno rotte o addirittura staccate».

Nanni Lancioni sollecita un intervento urgente per la messa in sicurezza del polo sanitario. «E’ necessario intervento immediato per il restyling del polo sanitario di via Is Mirrionis, che presenta situazioni di incuria all’ingresso di molti reparti. Non solo – spiega il consigliere regionale sardista -. Occorre prestare maggiore più attenzione alle condizioni dei diversi reparti dislocati nel presidio, con situazioni di pericolo per i pazienti e i visitatori».

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments