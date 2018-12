Via libera definitivo dalla Giunta regionale, al 15° progetto di programmazione territoriale “Nora e Bithia”, firmato il 21 dicembre a Domus De Maria.

Via libera definitivo dalla Giunta regionale, al 15° progetto di programmazione territoriale della Regione, l’ultimo di quest’anno a tagliare il traguardo, firmato lo scorso 21 dicembre a Domus de Maria. “Nora e Bithia: l’accoglienza tra storia, mare e natura”, garantisce 5 milioni di nuova finanza che si intrecciano con i finanziamenti del Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Cagliari per un totale di 27 milioni di euro.

La particolarità di questa Unione è che, dei 5 Comuni coinvolti (Sarroch, Villa San Pietro, Pula, Teulada e appunto Domus de Maria), 3 sono dentro la città metropolitana e, dunque, usufruiscono dei finanziamenti dedicati, gli altri 2 sono fuori. Quindi la Giunta sta intervenendo per completare gli interventi previsti dal Patto per la città metropolitana per portare a termine una serie di interventi previsti e per mettere in rete i sentieri degli attrattori turistici, degli attrattori culturali e archeologici di cui questa area è molto ricca.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments