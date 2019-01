Dalla Regione 500.000 euro ai Comuni montani per fronteggiare le emergenze legate allo sgombero della neve.

«L’intervento è destinato a supportare i Comuni montani, secondo la classificazione altimetrica fornita dall’ISTAT, nel fronteggiare le emergenze invernali legate alla neve e al ghiaccio – ha detto l’assessore dell’Ambiente Donatella Spano -. La legge regionale di stabilità 2019, infatti, ha precisato l’ambito di applicazione di questo intervento per dare una risposta a territori chiamati a far fronte a spese straordinarie per provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per garantire la sicurezza e, cosa non meno importante, la prosecuzione delle normali attività.»

Nella legge sono stabiliti anche i criteri di ripartizione dei fondi stanziati dal bilancio regionale 2019 tra i Comuni montani: il 40 per cento delle risorse viene suddiviso in parti uguali, mentre il restante 60 per cento va attribuito su base demografica.

Sono 33 i Comuni beneficiari: Alà dei Sardi, Anela, Aritzo, Arzana, Belvì, Bitti, Buddusò, Bultei, Desulo, Esterzili, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Lula, Mamoiada, Ollolai, Onanì, Orgosolo, Orune, Osidda, Ovodda, Pattada, Sadali, Sarule, Seui, Seulo, Talana, Tiana, Tonara, Urzulei, Ussassai e Villagrande Strisaili.

