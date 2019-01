Il 21 e 22 gennaio, a Cagliari, si terrà la terza conferenza dei servizi, a distanza di quasi 5 anni dall’avvio dell’iter procedurale per la ripresa produttiva di Eurallumina.

«I lavoratori e le lavoratrici Eurallumina, l’indotto ad essi connesso (1.416 persone in totale), a cui si sommano le loro famiglie, le prospettive di rilancio del comparto industriale, le sinergie per lo sviluppo della filiera dell’alluminio (energia – allumina – alluminio), gli ingenti investimenti programmati (250 milioni), gli impegni istituzionali, il contratto di sviluppo e tutti gli accordi sottoscritti, attendono una soluzione definitiva e positiva, di questa infinita vertenza, che ha visto i lavoratori sempre determinati nel richiedere con forza “LAVORO” – si legge in una nota della RSU Eurallumina -. Tutti coloro che hanno creduto e sostenuto le nostre rivendicazioni, chi si è impegnato in tutti questi anni nei rispettivi ruoli, siano essi istituzionali, politici, sindacali deve in questi pochi giorni che mancano a questo prossimo e decisivo appuntamento, dare ancora maggiore impulso alla sua azione di sostegno nel superare qualora vi fossero ostacoli e posizioni contrarie non supportate da reali impedimenti di qualsiasi natura, affinché i tanti sacrifici e le tante opportunità occupazionali, economiche e sociali, che ne deriverebbero dalla ripartenza del primo anello della filiera dell’alluminio, le speranze di tanti in una vita migliore che verrebbero alimentate da questa prospettiva che si realizzerebbe per il nostro territorio e per l’intera Sardegna, non vengano vanificate.»

Lunedì 21 gennaio, nella prima giornata della conferenza dei servizi che si svolgerà presso il Palazzo regionale di viale Trento, a Cagliari, per tutta la durata dei lavori verrà effettuato un presidio a cura della RSU; martedì 22 gennaio, seconda e ultima giornata dei lavori, si terra la mobilitazione generale dei lavoratori, con presidio presso il Palazzo regionale di viale Trento, a Cagliari, a partire dalle ore 8,30, sino alla conclusione dei lavori, con raduno direttamente presso il sito indicato.

In concomitanza, tutte le operatività non essenziali o differibili, del Tari, di emergenza e sicurezza, verranno “sospese”. I lavoratori sono invitati alla massima partecipazione e ad indossare elementi identificativi della realtà lavorativa, giacca verde e casco.

Condividi... 20 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments