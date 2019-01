Prende il via oggi, alla Biblioteca comunale di Sennori, la mini rassegna “Le Domeniche alle cinque”, all’insegna di musica, buon cibo e letteratura.

Prende il via oggi, alla Biblioteca comunale di Sennori, la mini rassegna “Le Domeniche alle cinque”: tre appuntamenti pomeridiani con la musica, la letteratura e le degustazioni di buon cibo e vino. Gli eventi, organizzati dall’amministrazione comunale e dalla cooperativa Comes, vedranno come primo appuntamento l’esibizione del duo, contrabbasso e pianoforte, Antonio Papa e Francesca Deriu in “Contra Corrente”, con musiche di Adolf Misex e Giovanni Bottesini. Le degustazioni saranno a cura della Cantina Sorres e dell’azienda Zafira di Alghero; le sorelle Laura e Delia Fiori proporranno il loro vino biologico Pensamentu, mentre Mirella Di Gangi offrirà tisane e biscotti speziati allo zafferano.

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 3 febbraio, sempre alle 17, con il duo clarinetti sax e chitarra composto da Gianfranco Cossu e Paolo Carta Mantiglia, che eseguiranno brani di loro composizione; le degustazioni saranno a cura della Cantina Fara, mentre la Scuola di erboristeria popolare sarda Calarighe, proporrà le sue tisane; la cantina Giorgio Fara offrirà Cannonau, Vermentino e moscato.

Terzo e ultimo appuntamento il 17 febbraio: il Coro delle Voci bianche di Sennori, guidato dal maestro, Giuseppe Ruiu, si esibirà nel concerto “Strada facendo…5 anni del coro” con cui ripercorreranno i 5 anni dalla nascita del complesso di voci. Le degustazioni saranno offerte dalla caffetteria Margot e dalla Cantina Mode.

Nel corso delle tre serate la cooperativa Comes proporrà ai partecipanti letture ispirate alle musiche o ai periodi storici in cui i compositori sono vissuti. «Saranno tre appuntamenti culturalmente molto stimolanti in grado di soddisfare tutti i gusti sia in fatto di musica che di degustazioni gastronomiche. Un’idea costruttiva per coinvolgere i cittadini in attività culturali nelle lunghe e fredde domeniche invernali», commenta l’assessore Elena Cornalis.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments