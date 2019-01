Sabato a Senorbì cala il sipario sui “Concerti per le feste”, con “Happy new year with jazz”, concerto dell’Orchestra jazz del Conservatorio.

Con un concerto che dà il benvenuto al nuovo anno sabato 12 gennaio si chiude “Concerti per le feste”, la serie di appuntamenti organizzati dal Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, in collaborazione con i comuni di Cagliari, Senorbì, Tratalias e Sennariolo, per arricchire la magica atmosfera delle feste con le musiche della tradizione.

L’appuntamento è alle 19.00, nel Teatro comunale di Senorbì, con una serata dal titolo “Happy new year with jazz”. Protagonista sarà l’Orchestra jazz del Conservatorio, diretta da Massimo Tore, che proporrà brani e arrangiamenti dal “Great american book song”: una serata spumeggiante in cui si alterneranno musiche di autori come Sammy Nestico, Tito Puente, George Gershwin e Poncho Sanchez.

Partito il 15 dicembre, “Concerti per le feste” ha animato nel periodo natalizio i diversi territori coinvolti proponendo concerti coinvolgenti capaci di spaziare dalla classica al jazz, sino alle incursioni nella musica tradizionale sarda in compagnia del Maestro di launeddas Luigi Lai.

L’ingresso è libero e gratuito.

