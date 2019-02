Al via gli interventi per la riqualificazione del porto di Olbia e l’allungamento della pista di volo.

«La destagionalizzazione e l’incremento dello sviluppo turistico sono necessariamente subordinati agli investimenti sulle strutture essenziali del trasporto – ha concluso Nardo Marino –. Sono convinto che gli interventi sullo scalo olbiese, assieme agli altri investimenti previsti per Cagliari ed Alghero, produrranno benefici per tutta la Sardegna.»

«Si tratta di un risultato davvero importante per il territorio – ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Nardo Marino -, ottenuto grazie all’impegno del Mit e degli uffici competenti che hanno lavorato in stretto coordinamento con Geasar. Con questi interventi finalmente il nostro aeroporto diverrà ancora più importante nel quadro strategico dei trasporti italiani. Il potenziamento dello scalo e l’allungamento della pista saranno elementi importanti di valutazione anche per le compagnie aeree interessate a investire sul territorio.»

Questa mattina la direzione generale per il Trasporto aereo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a Enac, Regione Sardegna e alla Geasar, la società di gestione dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda, lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi riguardanti la riqualificazione delle strutture di volo dello scalo olbiese e il prolungamento della pista di volo dello stesso.

