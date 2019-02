Giovedì 7 febbraio, alle ore 10.30, nei locali della Fabbrica del Cinema, a Carbonia, verrà inaugurata la sala cinematografica “Fabio Masala”.

Giovedì 7 febbraio, alle ore 10.30, nei locali della Fabbrica del Cinema all’ombra della Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia, verrà inaugurata la sala cinematografica “Fabio Masala”. Un nuovo importante presidio culturale per il territorio nato da un progetto del Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria, e sostenuto dalla Regione Sardegna nell’ambito degli stanziamenti per la creazione del “Cineporto”, luogo artistico definito dalla scorsa legge Finanziaria all’interno della Fabbrica del Cinema.

