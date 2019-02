Stasera altri 4 giovani artisti di Sanremo Giovani classificati nelle prime 3 posizioni a dicembre, saliranno sul palco del Festival di Sanremo.

Per altri 4 giovani artisti di Sanremo Giovani classificati nelle prime 3 posizioni a dicembre (oltre ai vincitori Einar e Mahmood già in gara come BIG), l’organizzazione del 69° Festival della Canzone Italiana offre la possibilità di calcare l’ambito palco dell’Ariston. Questa sera la band vincitrice di AreaSanremoTim Deschema insieme a La Rua, Federica Abbate e Nyvinne, avrà l’opportunità di presentarsi al grande pubblico in veste di vincitori del “Sanremo Giovani World Tour”, progetto che permetterà loro di esibirsi dal vivo in un tour mondiale che atterrerà in 7 città (Tunisi, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona, Bruxelles) dislocate in 5 continenti. L’iniziativa è promossa da MAECI – Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale – in collaborazione con RAI / Festival di Sanremo.

