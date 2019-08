Il pilota Ennio Donato ha chiuso al primo posto nella classe E1 Italia oltre 3000 e al terzo nel gruppo E1 Italia la “XXXIX Coppa Sila” valida come prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud. Per la Scuderia Porto Cervo Racing sarà un’altra settimana ricca di impegni: mercoledì 7 agosto, ad Arzachena, verrà inaugurata la nuova sede dell’associazione e nel weekend il Team sarà in Abruzzo con Ennio Donato allo start della “57ª Cronoscalata Svolte di Popoli” (Pescara).

Vittoria di classe E1 Italia oltre 3000, terzo di gruppo E1 Italia e dodicesimo posto assoluto per Ennio Donato al volante della sua Ford Escort Cosworth nella “XXXIX Coppa Sila” valida come prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud. «Nelle prove abbiamo avuto qualche problema meccanico, prontamente risolto sabato sera – spiega il pilota di Catanzaro – mentre domenica la gara è andata bene, siamo soddisfatti. Ora ci prepariamo per la ‘Svolte di Popoli’ valida sempre per il Trofeo Italiano Velocità Montagna. Ringrazio lo sponsor Vecchio Amaro del Capo e la Scuderia Porto Cervo Racing». Oltre all’appuntamento agonistico in Abruzzo con Ennio Donato, per il Team sarà una settimana ricca di impegni anche sotto il profilo organizzativo: mercoledì 7 agosto, alle 19.30, ad Arzachena, verrà inaugurata la nuova sede dell’associazione. Il direttivo del Team e i soci ospiteranno gli amici e i simpatizzanti nell’accogliente locale in via San Pietro 33, sede che vuole essere un luogo dove incontrarsi, organizzare e curare nei minimi dettagli il “Rally Terra Sarda”, sempre con la stessa passione che, da vent’anni, guida la Porto Cervo Racing. In occasione dell’inaugurazione, sarà presentato il programma dell’ottava edizione della gara, in programma dal 4 al 6 ottobre, valida come prova di Coppa Rally di Zona Aci Sport e per il Sardegna Rally Cup.

Il “Rally Terra Sarda-Rally della Gallura” è inserito nel programma degli eventi organizzati dalla Porto Cervo Racing per i festeggiamenti dei primi vent’anni di attività del Team

