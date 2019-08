Musica classica a Serramanna nello scenario della Parrocchia di San Leonardo sabato 24 agosto, alle ore 20.15, per la raccolta fondi dedicata al progetto “Sentire a Colori”, progetto pilota di sensibilizzazione artistica dedicato ai non vedenti promosso dall’Associazione San SperArte. Una iniziativa che prende il via a San Sperate e mira a realizzare una audio-guida ricca di aneddoti, che accompagna e coinvolge il visitatore attraverso le strade del paese. Un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio al fine di far immaginare e coinvolgere nell’arte anche chi non può vedere. Attraversare una città che non si è mai vista prima, affrontare ogni ostacolo e non perdere alcuna emozione andando oltre la barriera della disabilità visiva.

La serata musicale di raccolta fondi avrà inizio alle ore 20.15, nella Chiesa di San Leonardo, in via Roma 84, a Serramanna.

