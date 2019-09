A Carbonia è vera e propria emergenza per la diffusione delle droghe, soprattutto l’eroina. Nel Parco di Rosmarino, come documentano le due fotografie allegate, pubblicate stamane da un cittadino, Cristiano Brundu, nel suo profilo Facebook, si ritrovano diverse decine di siringhe, segno evidente della frequentazione di tossicodipendenti, ma anche nelle vie principali della città è sempre più frequente l’abbandono di siringhe. “Oggi un nostro concittadino ha fatto un po’ di pulizia in pineta – ha scritto Cristiano Brundu nel suo post su Facebook -. La nostra pineta che dovrebbe essere il giardino della città, un parco che essendo frequentato da tante persone, compresi i bambibi che utilizzano il “parco giochi”, è in uno stato di abbandono totale. In città, purtroppo, il fenomeno dell’eroina è di nuovo presente, si vedono siringhe usate ovunque. La buona volontà di alcuni, non basta per riportare quest’area ad un livello accettabile.”

