Il comune di Sennori organizza il primo corso di micologia di base per imparare a riconoscere i funghi. Il corso sarà tenuto dal micologo Renato Brotzu, e sarà suddiviso in otto lezioni, di cui sei si svolgeranno in aula e due sul campo. Le lezioni inizieranno venerdì 27 settembre e si svolgeranno ogni venerdì dalle ore 19.00 alle 21.00, nei locali del Centro culturale di via Farina 32, a Sennori.

Le iscrizioni sono aperte e rivolte ai cittadini sennoresi, che potranno godere di una tariffa agevolata (30euro), e anche ai non residenti (60 euro). Per aderire al corso è necessario compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del comune di Sennori, e inviarlo per email all’indirizzo elenacornalis@comune.sennori.ss.it o consegnarlo a mano all’Ufficio protocollo del Municipio, dal lunedì al venerdì mattina ore 8.15/11.00; il lunedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00, entro il 25 settembre. I posti disponibili sono 30.

Renato Brotzu ha studiato Micologia a Trento e ha conseguito il titolo di micologo nel 1981; da tale anno è iscritto nel Registro Nazionale dei Micologi. Ha seguito diversi corsi di perfezionamento sia in Italia sia all’estero di Microscopia e di determinazione delle specie. È membro della delegazione italiana in seno alla CEMM (Confederazione Europea della Micologia Mediterranea), fa parte di Comitati scientifici nazionali. Dal 1999 è il responsabile scientifico dei corsi per micologo per la Regione Sardegna. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di libri sui funghi, sulla vegetazione e sulle foreste della Sardegna.

