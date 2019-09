Il Consiglio regionale si riunirà martedì 24 settembre, alle 10.30.

Il Consiglio regionale si riunirà martedì prossimo 24 settembre alle 10.30. All’ordine del giorno la mozione n. 67 (Giagoni e più) riguardante il referendum abrogativo dei Testi unici per l’elezione della Camera e del Senato, la proposta di legge n. 46/A (Lai e più) “sul servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo livello, in forma gratuita o attraverso la contribuzione dell’utenza” (relatore il presidente della commissione Pubblica istruzione Alfonso Marras), e l’istituzione di una commissione speciale “sul riconoscimento del principio di insularità delle Regioni europee del bacino del Mediterraneo con territorio esclusivamente insulare” (Sicilia, Sardegna, Corsica-Francia, Baleari-Spagna, Creta, Egeo settentrionale e meridionale, periferia delle isole Ionie-Grecia). Infine, se perfezionato, sarà esaminato anche il disegno di legge 51/A della Giunta regionale in materia di Enti locali.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments