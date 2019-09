Intesa Sanpaolo: oltre 100 assunzioni di diplomati e laureati.

Con settembre iniziano anche le nuove offerte di lavoro da parte delle grandi aziende infatti Banca Intesa Sanpaolo, uno dei maggiori gruppi bancari del paese è alla ricerca di oltre 100 profili con diploma o laurea, che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti. Le figure ricercate riguardano addetti gestione portafoglio, consulenti, analisti, liquidatori sinistri etc., con ottime capacità relazionali, orientamento al cliente e al risultato, capacità di lavorare in Team e a lavorare per obiettivi, da assumere nella propria rete nazionale formata da circa 4.400 filiali. Il gruppo bancario crede nel valore delle persone per questo le aiuta a realizzare le proprie ambizioni professionali e personali in modo da poter fare la differenza nelle sfide future. Le mansioni dei nuovi assunti saranno quelle di analizzare le necessità dei clienti per proporre di volta in volta soluzioni e servizi di consulenza, svolgere analisi tecniche su sistemi bancari, gestire le principali operazioni di post vendita etc. Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività e offre i propri servizi a 12 milioni di clienti grazie alla presenza delle proprie filiali su tutto il territorio nazionale, contribuendo così …

