Italo-Treni assume diplomati e laureati. Le figure ricercate sono: Hostess, Steward, Operatori, Referenti… 

Come già annunciato negli scorsi mesi, a settembre Italo-Treni effettuerà nuove assunzioni di giovani diplomati e laureati, ambiziosi, amanti delle grandi sfide, dotati di talento e in grado di poter fare la differenza. La ricerca di nuovo personale riguarda soprattutto Hostess e Steward, che rappresentano le figure chiave per l’accoglienza e il comfort dei viaggiatori e la cura del servizio a bordo treno e Operatori di Impianti, che svolgeranno attività di movimentazione e stazionamento dei treni oltre ad eseguire controlli tecnici. Le altre figure ricercate riguardano referenti impianti di manutenzione, che dovranno coordinare il personale assegnato all’impianto di manutenzione e verificare la corretta applicazione dei processi manutentivi oltre a contabili, macchinisti e ingegneri, i quali devono occuparsi dello sviluppo tecnico e dell’efficienza dei treni per garantire un servizio ferroviario di altissimo livello. Italo è la prima compagnia ferroviaria privata europea che opera sull’Alta Velocità e dispone di una flotta tra le più tecnologiche, affidabili e sicure, che offrono viaggi ricchi di esperienze, di intrattenimento e di servizi personalizzati, nel massimo comfort e pensati per le diverse esigenze di ogni tipo di viaggiatore. Per poter lavorare all’interno dell’azienda, leader di eccellenza e qualità e sempre attenta ai temi dell’accoglienza, dello stile e dell’immagine, è importante avere tra i requisiti anche …

