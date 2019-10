Al via il bando del “Progetto Azioni attive per lo Sport e la Musica”.

Sono aperte le iscrizioni per le Società sportive e le famiglie interessate al “PROGETTO AZIONI ATTIVE PER LO SPORT E LA MUSICA”, anno sportivo 2019/2020, rivolto a bambini e ragazzi tra i 6 ed i 17 anni. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 ottobre 2019. La modulistica è disponibile sul sito ufficiale del comune di Sant’Antioco e presso la sede dell’ufficio servizi sociali in via Risorgimento. Per ogni informazione è possibile rivolgersi alle operatrici del Servizio il martedì ed il giovedì, dalle 11,00 alle 13,00.

Il progetto è finalizzato a avvicinare allo sport e alla pratica sportiva quelle fasce di cittadinanza che vivono un disagio e che se non sostenute non maturerebbero tale tipo di esperienza (il contributo del Comune è fissato in 200 euro o 250 euro a ragazzo per almeno 2 incontri settimanali per 10 mesi); rafforzare il livello di salute, prevenzione, socialità, integrazione dei cittadini offrendo loro opportunità e risorse per la pratica di attività sportive da parte di giovani e giovanissimi; offrire iniziative volte all’educazione all’attività motoria, ai corretti stili di vita in un complessivo progetto di miglioramento della qualità della vita dei cittadini; garantire ai Servizi Sociali ed Educativi un ulteriore valido strumento nella prevenzione del disagio, nel recupero e nella lotta all’emarginazione.

Il comune di Sant’Antioco, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali, fornirà alla Società Sportiva convenzionata gli strumenti e i dati di conoscenza necessari per un corretto ed adeguato inserimento dei minori e per lo svolgimento delle attività. Curerà inoltre il coordinamento con gli operatori del servizio sociale ed educativo ed i servizi scolastici e sanitari che potranno collaborare all’iniziativa.

