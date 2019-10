È stato definito oggi il tabellone dei quarti di finale all’IBSA Showdown World Championship di Olbia, sabato sera verranno proclamati i nuovi campioni del mondo.

I Campionati Mondiali IBSA di Showdown in corso di svolgimento al Geovillage di Olbia, sono entrati nella fase più calda. Dopo un intenso venerdì di gare, infatti, è stato definito il tabellone dei quarti di finale sia nel torneo individuale maschile, che in quello femminile e a squadre. I risultati della seconda fase sono stati ricchi di colpi di scena. Il più clamoroso in assoluto, riguarda il campione del mondo uscente Peter Zidar, che non è riuscito a classificarsi tra i migliori 8 della competizione. Un duro colpo per la delegazione slovena, che contava sul suo apporto per arricchire il medagliere. Nell’individuale maschile brillano le stelle di Ari Lahtinen ed Adrian Sloninka, favoriti che hanno rispettato a pieno i favori del pronostico e che saranno chiamati a giocarsi l’accesso alla semifinale rispettivamente contro Scharpenberg e Mazurs. Le sorprese, invece, portano i nomi del lettone Ovsjannikovs e del russo Poliakov, che se la vedranno in un interessantissimo testa a testa. Il tabellone individuale femminile vede la presenza dell’unica atleta italiana ancora in gara: Graziana Mauro si conferma, infatti, su buonissimi livelli in campo internazionale e guadagna l’accesso ai quarti, dove troverà al suo cospetto la bi-campionessa del mondo uscente Hanna Vilmi. Sempre tra le donne, sorprendono la lituana Dobrovolskaja e la russa Lavrova. Nota di merito anche ad Antje Samoray, capace di tornare subito competitiva dopo un anno di inattività. Nel torneo a squadre avanza l’Italia, che nei quarti dovrà vedersela con la Slovenia. La favorita Polonia affronterà la Slovacchia, mentre la Finlandia sarà impegnata contro la Germania. Di seguito il quadro completo delle sfide: quarter-finals women – Table: 1; Vilmi Hanna – Mauro Graziana; Quarter-finals women – Table: 2; Pesari Jaana – Dobrovolskaja Oksana; Quarter-finals women – Table: 3; Lavrova Irina – Mielczarek Elzbieta; Quarter-finals women – Table: 4; Samoray Antje – Oranic Tanja; Quarter-finals men – Table: 1; Lahtinen Ari – Scharpenberg Manfred; Quarter-finals men – Table: 2; Ovsjannikovs Deniss – Poliakov Vladimir; Quarter-finals men – Table: 3; Hozanijazov Alisher – Rosenfeldt Thade; Quarter-finals men – Table: 4; Sloninka Adrian – Mazurs Ziedonis; Quarter-finals – Table: 2; Poland – Slovakia; Quarter-finals – Table: 3; Russia – Denmark; Quarter-finals – Table: 4; Italy – Slovenia; Quarter-finals – Table: 5; Finland – Germany.

