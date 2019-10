In occasione della Giornata Europea del Microcredito, si terrà venerdì 18 ottobre, a Cagliari, alla Mediateca del Mediterraneo, il Workshop “Sostenere gli imprenditori del domani”.

In occasione della Giornata Europea del Microcredito, si terrà venerdì 18 ottobre, dalle ore 10.00, a Cagliari, presso la Mediateca del Mediterraneo il Workshop “Sostenere gli imprenditori del domani”. L’iniziativa è organizzata dal Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna nell’ambito del progetto europeo “ATM for SMEs”, in collaborazione con COOPFIN S.p.A. (Operatore di Microcredito), Confcooperative Cagliari e Legacoop Cagliari.

L’obiettivo del workshop è presentare le opportunità offerte dal Microcredito, dalla finanza di impatto e da altri strumenti per favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese.

In Italia l’Operatore di Microcredito è un intermediario finanziario cui è stato assegnato il compito di accompagnare le persone e le imprese “non bancabili” verso la “bancabilità” e, quindi, verso l’inclusione finanziaria e sociale. Si rivolge a microimprese (meno di 200.000 euro di fatturato e 10 dipendenti) di recente costituzione (meno di 5 anni), da finanziare con non più di 35.000 euro coperti da garanzia pubblica (80%) del Fondo di Garanzia per le PMI.

Negli ultimi 3 anni le erogazioni di finanziamenti Microcredito alle microimprese garantite dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI hanno superato i 200 ML euro (circa 10.000 beneficiari) e si stima siano stati creati oltre 20.000 nuovi posti di lavoro.

Nel corso dell’iniziativa verranno inoltre presentati altri strumenti finanziari innovativi, come la cosiddetta “finanza d’impatto”, e i servizi di orientamento e supporto alla creazione d’impresa offerti da varie istituzioni, come la Camera di Commercio e l’Università.

Interverranno i rappresentanti del Centro Regionale di Programmazione e dell’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna, della COOPFIN, finanziaria del sistema della cooperazione sardo, di FinSardegna, di SARDEX, del Centro Servizi della Camera di Commercio di Cagliari e dell’Università di Cagliari.

L’incontro prevede anche il racconto dell’esperienza di due cooperative finanziate recentemente dal Microcredito: Soul of Sardinia Soc. Coop., che promuove “esperienze” turistiche nel Sud Sardegna, e Pre.Form Soc. Coop. che si occupa di formazione e sicurezza sul lavoro.

