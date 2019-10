Stefano Schirru (PSd’Az): «Questa mattina, ad Olbia, la commissione Sanità ha riscontrato che le ambulanze in servizio 118 sono poche ed in cattive condizioni. Soprattutto le medicalizzate».

«Questa mattina, ad Olbia, la commissione Sanità ha riscontrato che le ambulanze in servizio 118 sono poche ed in cattive condizioni. Soprattutto le medicalizzate. Nel primo pomeriggio, invece, al Santissima Trinità di Cagliari c’erano 12 mezzi in lista d’attesa, ciascuno con un paziente inviato dal 118 e in coda per essere visitato. Una situazione di completo caos, che Areus e la sua centrale operativa dovranno pur spiegare. Nel frattempo, come se non bastasse, anche a Cagliari le ambulanze medicalizzate sono poche e spesso fuori uso. La settimana scorsa due mike su tre erano in officina, giusto per capirci.»

Lo scrive, in una nota, Stefano Schirru, consigliere regionale del PSd’Az.

«Non accetteremo supinamente questa situazione pericolosa, che mette a rischio il diritto alla salute. Questo caso finirà in Consiglio regionale – conclude Stefano Schirru – ed è compito di tutti noi individuare le cause di questo disservizio, trovare soluzioni e vigilare perché le nostre decisioni siano attuate.»

