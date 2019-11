Il ministro della Salute, Roberto Speranza (LeU), ha ordinato un’ispezione ministeriale in merito alla situazione in cui si trovano i dipendenti Aias e la Fondazione, per verificare il rispetto delle clausole previste dal contratto di convenzione e i livelli dei servizi erogati.

La decisione di attivare l’ispezione arriva dopo le numerose note pervenute dai sindacati confederali, di alcuni deputati e dei consiglieri regionali di LeU Eugenio Lai e Daniele Cocco.

«A fronte dell’immobilismo della Giunta regionale non posso che esprimere soddisfazione per la dura presa di posizione da parte del Ministro – ha detto Eugenio Lai – ed auspico che all’esito finale di tale ispezione ci sia una altrettanta consapevolezza per assumere le decisioni successive. Chi ha rispetto per i lavoratori, gli utenti e le rispettive famiglie non può accettare tutto questo.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments