Nuovo avviso di condizioni meteo avverse per temporali, dalle 18.00 di oggi alle 12.00, e sino alle 14.00, allerta codice giallo per rischio idrogeologico per temporali, criticità ordinaria.

Ancora un avviso di condizioni meteo avverse per temporali, dalle 18.00 di oggi alle 12.00 di domani, domenica 17 novembre. Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio convettivo sull’Isola a partire dai settori meridionali, in rapida estensione al resto del territorio regionale. I fenomeni potranno assumere anche carattere di forte intensità. Durante i rovesci o i temporali, sono possibili forti raffiche di vento.

Sino alle 14.00 di domani, invece, è in vigore un avviso di allerta codice giallo per rischio idrogeologico per temporali, criticità ordinaria, su Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumeondsa-Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro. Un avviso di allerta codice giallo per rischio idraulico, criticità ordinaria, infine, sempre sino alle 14.00 di domani, sul bacino del Logudoro.

