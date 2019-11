Stefano Schirru (PSd’Az): «E’ necessario sentire in audizione in commissione Sanità il coordinamento del Centro Trapianti dell’ospedale Brotzu».

«E’ necessario sentire in audizione il coordinamento del Centro Trapianti dell’ospedale Brotzu per portare a conoscenza della Commissione Sanità le problematiche che sta affrontando in seguito alle nuove disposizioni.»

Lo ha detto il consigliere regionale del Psd’Az, Stefano Schirru, che, questa mattina, ha chiesto al presidente della Commissione, Domenico Gallus, di inserire all’ordine del giorno del Parlamentino l’audizione del Coordinamento del Centro Trapianti e di tutti gli attori coinvolti.

«Sarà l’occasione per valutare in che modo la commissione Sanità e tutto il Consiglio regionale possano intervenire per migliorare le condizioni lavorative delle équipe del Centro, che rappresenta un’eccellenza del nostro sistema sanitario e che, ogni giorno, opera per migliorare le condizioni di vita dei pazienti sardi.»

