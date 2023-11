Nuovo sit-in di protesta, questa mattina davanti a Villa Devoto, a Cagliari, dei lavoratori della società Eurallumina di Portovesme, per sollecitare la Giunta regionale a sottoscrivere l’Addendum al Protocollo d’Intesa per l’attivazione della cassa integrazione straordinaria e per definire gli ultimi passaggi per il riavvio della produzione.

L’assessorato regionale del Lavoro s’è impegnato a far sì che entro la prossima settimana ci sia la data di convocazione per la sottoscrizione dell’Addendum al Protocollo d’Intesa per l’attivazione della cassa integrazione straordinaria. E’ quanto emerso dall’incontro svoltosi a Villa Devoto, tra l’assessore del Lavoro, Ada Lai e le organizzazioni sindacali dell’Eurallumina, al termine della manifestazione di protesta.

«La nostra priorità – ha detto Ada Lai – è la messa in sicurezza dei lavoratori. Viste le continue interlocuzioni con il ministero del Lavoro, l’auspicio che si possa procedere al più presto al rinnovo degli ammortizzatori sociali.»