L’Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” di San Gavino Monreale ricorda la figura del grande scrittore Francesco Alziator.

Dal lavoro svolto, unitamente alla ricerca di materiali d’archivio e al contributo di chi lo ha conosciuto, amato o profondamente studiato, è in fase di realizzazione un web doc, un prodotto multimediale interattivo pensato per una fruizione su internet e una partecipazione attiva dell’utente, che da fruitore si trasforma in partecipante scegliendo di esplorare il documentario nelle sue parti secondo percorsi e tempi personalizzati.

Luoghi che descrive in maniera mirabile, che fa quasi parlare, che analizza per la loro storia, il loro significato, il loro ruolo all’interno delle dinamiche sociali della Cagliari dei suoi tempi. Accanto alla lettura delle sue opere e alla riflessione scaturitane si è svolto contestualmente un laboratorio teorico di editing video che ha permesso ai ragazzi di conoscere le potenzialità divulgative e narrative di questo strumento.

È in corso in questi giorni presso l’Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” di San Gavino Monreale un’attività didattica incentrata sulla figura del grande scrittore Francesco Alziator.

Narcao Blues.

