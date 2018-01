Anche l’UdS di Mario Floris scende in campo per le prossime elezioni politiche.

Anche l’UdS – Sardi Uniti – scende in campo per le prossime elezioni politiche e guarda alle regionali 2019. Lo ho confermato il leader dell’UdS Mario Floris, che ha previsto di convocare nei prossimi giorni a Cagliari un’assemblea del Movimento Nazionalitario Sardo nato, come è noto, in continuità ideale e politica con l’UDR fondata dal compianto presidente della Repubblica Francesco Cossiga. L’Assemblea, aperta anche a tutti i simpatizzanti, dovrà rinnovare gli organi dirigenti e mettere a punto le basi di un rinnovato impegno politico e programmatico sui temi più urgenti che interessano direttamente il Popolo Sardo.

«L’UdS mantiene salde ed attuali le proprie peculiari caratterizzazioni identitarie – si legge in una nota del leader Mario Floris – e indicherà alcuni punti programmatici prioritari ed essenziali per il futuro della Sardegna (lavoro ed occupazione, incentivi alle giovani famiglie e sostegno agli anziani, valorizzazione delle produzioni locali, i servizi pubblici di mobilità, per citarne alcuni) che saranno la base per dare concretezza al proprio impegno politico nel corso della campagna elettorale appena avviata e per consolidare le alleanze in vista del rinnovo del Consiglio regionale.»

Comments

comments