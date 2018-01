Erika Piras, 16 anni, sassarese, “la cantante con il violino”.

La sua è una dedizione al lavoro che le è valsa da parte della stampa l’epiteto di “modello comportamentale per i giovani”. Un exemplum di disciplina ed attitudine davvero rari: 8 ore ogni giorno a studiare musica, passando da un difficilissimo strumento quale il violino (che studia da quando aveva appena 5 anni), al pianoforte, alla chitarra, al canto pop/moderno, tra lezioni, prove, esercizi, concerti. E ovviamente, per non farsi mancare nulla, questo “modello nostrano” si prepara anche sulla teoria, frequentando il Liceo Musicale. Lei si chiama Erika Piras, 16 anni, sassarese, anche definita “la cantante con il violino“. In un’era in cui critichiamo la mancanza di valori delle nuove leve, in cui lamentiamo la fuga di cervelli, la sedicenne Erika ci dimostra che la passione per un’attività può ancora essere coltivata, nonostante la crisi e nonostante la mancanza di spazi culturali che sappiano valorizzare i nostri talenti; dimostra che ci si possa ancora ritagliare un proprio percorso lavorativo, anche in un’attività così difficile in Italia come la musica. Ma per farlo occorrono tante rinunce. Significa privarsi spesso del piacere di uscire con gli amici: «A volte il sabato sera lo trascorro a studiare in biblioteca – racconta Erika -. Ma va bene così: devo fare dei sacrifici per ottenere gli obiettivi a cui ambisco». Un premio per il suo impegno intanto l’ha ottenuto ossia la grande soddisfazione di essere riconosciuta come un’icona per i propri coetanei, nonché la consapevolezza di trasmettere un input costruttivo che sia d’esempio, per far sì che altri come lei possano credere di poter realizzare le proprie passioni, artistiche e non. E un giorno di viverci, mantenendosi. Qui, in Italia.

Il video del suo nuovo singolo “ARIA” (superate le 20.000 visualizzazioni), è già al 25° posto dei più programmati dalle radio e al 2° della classifica degli emergenti.

