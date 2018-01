Francesco Agus: «La decisione dell’Ufficio regionale del Referendum in merito al quesito sull’insularità, pur nella sua correttezza formale, non può non stupire».

«La decisione dell’Ufficio regionale del Referendum in merito al quesito sull’insularità, pur nella sua correttezza formale, non può non stupire. Per il tema trattato, per il grande sostegno popolare, per la natura consultiva del referendum che non avrebbe esposto a rischi ma avrebbe avuto, come in Lombardia e in Veneto, un forte impatto politico. Nel recente passato lo stesso organo fu molto più tollerante e applicò la normativa in maniera estensiva permettendo, senza sollevare particolari problemi formali, la celebrazione di quesiti addirittura in palese contraddizione con lo Statuto d’autonomia.»

Lo scrive, in una nota, Francesco Agus, presidented ella commissione Autonomia del Consiglio regionale.

«L’atto burocratico non deve però essere confuso con la rinuncia a ogni iniziativa sul tema – aggiunge Francesco Agus –. Credo che sul tema, referendum o no, sia indispensabile la chiusura dei tanti ragionamenti aperti. L’insularità è una condizione geografica oggettiva dalla quale derivano per la nostra regione condizioni di innegabile difficoltà. Condizioni che devono essere superate garantendo il diritto dei sardi ad essere pari rispetto ai cittadini della penisola. Questo tema è causa, trasversalmente e inesorabilmente, di parte dei problemi legati alle dinamiche di sottosviluppo a cui oggi è interessata l’isola. Negli ultimi anni nella legislazione statale e regionale sono stati fatti importanti passi in avanti che ora occorre concretizzare.»

«L’art. 4 c. 5 della Legge di stabilità regionale 2017 prevede che il Consiglio regionali approvi e proponga allo Stato le modifiche al trattato di adesione dell’Italia alla UE affinché alla Sardegna sia riconosciuto in ambito europeo lo status di regione insulare. A questo si sono aggiunte le norme inserite per merito dei parlamentari sardi nell’ultima legge di bilancio dello Stato che prevedono, tra l’altro, l’istituzione di un comitato paritetico stato-regione che definisca al meglio ogni proposta di modifica dei trattati. Su questi temi e per dare concretezza a quanto approvato dal Consiglio e dal Parlamento nelle prossime settimane – conclude Francesco Agus – verrà convocata un’apposita riunione della commissione “Autonomia” del Consiglio regionale.»

