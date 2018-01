Grande successo per il tradizionale Concerto di Santa Cecilia, eseguito dalla Banda musicale Vincenzo Bellini domenica scorsa al Teatro Centrale di Carbonia. Lo spettacolo canoro ha fatto registrare il tutto esaurito, raccogliendo tanti applausi da parte del pubblico presente in sala. La prima parte del concerto ha visto l’esibizione dei “Black Soul Gospel Choir” di Cagliari, formazione gospel apprezzata in tutta l’isola e non solo; mentre nella seconda parte la banda cittadina si è cimentata con un ricco programma di colonne sonore da film.

Gran finale a sorpresa con il bis, che ha visto le due formazioni esibirsi insieme nel famoso brano “I will follow him”.

Al concerto era presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alla Cultura Sabrina Sabiu, insieme ad alcuni consiglieri comunali.

Comments

comments