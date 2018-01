La Polizia Locale di Carbonia ha diffuso il nuovo avviso di posizionamento dell’autovelox valido per il mese di febbraio 2018. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate, a norma di legge, dall’apposito segnale stradale di indicazione temporaneo ad alta visibilità riproducente l’iscrizione “Polizia Municipale Carbonia – Controllo elettronico della velocità”. L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo personale appartenente al Comando di Polizia Locale di Carbonia.

