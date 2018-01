Pietro Pittalis ed Antonello Peru (Forza Italia): «La vertenza Forestas non può rimanere impantanata nelle secche della prima commissione».

«La vertenza Forestas non può rimanere impantanata nelle secche della prima commissione.» Così il capogruppo regionale di Forza Italia Pietro Pittalis e il consigliere Antonello Peru tenteranno un nuovo blitz per sbloccare la situazione, proponendo la discussione del disegno di legge del gruppo di Forza Italia: «Martedì – sottolineano Pittalis e Peru – proporremo al Consiglio regionale la discussione immediata dell’ordine del giorno per dare certezze ai lavoratori sinora discriminati. Si tratta di una risposta dovuta dell’assemblea di via Roma ai dipendenti dell’agenzia che non possono essere ancora presi in giro. Il consiglio regionale si deve assumere la responsabilità di trovare una soluzione a questa vertenza ormai interminabile».

