Valentina Pistis (Cas@ Iglesias): «Dopo sei mesi dall’incendio che ha colpito la città di Iglesias, nel giugno 2017, ancora oggi in numerose zone, insistono dei focolai».

«Dopo sei mesi dall’incendio che ha colpito la città di Iglesias, nel giugno 2017, ancora oggi in numerose zone, insistono dei focolai.»

La denuncia arriva Valentina Pistis, capogruppo di Cas@ Iglesias in Consiglio comunale e candidata a sindaco per le Amministrative della prossima primavera, che a fine anno è stata contattata da alcune famiglie residenti a Monteponi ed il 31 dicembre ha effettuato un sopralluogo presso il compendio minerario.

«Abbiamo appurato, insieme con alcuni abitanti, che la superficie dell’area (ex fonderia piombo e Pozzo Sella) è sprofondata per circa 40 cm – aggiunge Valentina Pistis -. Inoltre, nonostante il lungo tempo trascorso, vi è ancora del fumo denso e acre che fuoriesce dal terreno. Ho provveduto ad inviare, in data 4 gennaio c.a. una dettagliata segnalazione alle Autorità competenti, chiedendo di effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di tutelare la salute dei nostri concittadini. Destinatari della nota: l’Amministrazione comunale, il Corpo forestale e IGEA Spa. Ad oggi, solo quest’ultima ha risposto tempestivamente affermando che stanno “predisponendo i progetti per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e delle prescrizioni fornite dai Vigili del Fuoco”.»

«Continuiamo a chiedere di osservare quanto previsto dalla nostra costituzione e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio che ha rigorosamente fissato i concetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. In tal senso, le aree minerarie dismesse rappresentano parte rilevante dell’identità culturale Iglesiente. Un patrimonio culturale da restaurare per recuperarne, da un lato, l’integrità materiale e, dall’altro – conclude Valentina Pistis -, incrementarne la fruizione pubblica, così da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore.»

video MONTEPONI 31.12.2017

Valentina Pistis

Capogruppo Cas@ Iglesias

Comments

comments