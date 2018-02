E’ stata presentata questa mattina, a Sassari, la Lista Civica popolare Lorenzin, impegnata nella campagna elettorale per le Politiche del prossimo 4 marzo.

«Vogliamo rivolgerci a quel 35% di elettori che non vuole andare a votare a chi si dichiara deluso dalla politica – ha detto Federico Ibba, segretario regionale e candidato della lista Civica Popolare Lorenzin -. Siamo convinti del nostro progetto e del fatto che l’Italia abbia bisogno di un governo stabile e non di compagini che passano il tempo a litigare. Abbiamo chiuso la scorsa legislatura al governo con il centro sinistro e coerentemente ci siamo riproposti alle elezioni con la stessa coalizione. Abbiamo cercato persone che avessero un forte radicamento sociale, gente che lavora, professionisti, funzionari, dirigenti, insegnanti, uomini e donne in grado di rappresentare al meglio il messaggio ed il progetto che vogliamo lanciare.»

Tra i candidati il sassarese Alessandro Vozzo, capolista nel collegio plurinominale della Camera, che ha illustrato alcuni punti del programma politico della lista Civica Popolare Lorenzin. «Provengo dal mondo del volontariato e da quello cattolico – ha detto Alessandro Vozzo – e metto a disposizione le mie esperienze ed il mio vissuto per questo progetto. Nel programma per il prossimo parlamento c’è l’impegno a cercare di risollevare il ceto medio ma anche dare il giusto sostegno alle necessità delle famiglie, sostegno che passa attraverso strumenti che consentano la gratuità degli asili nido e pensiamo anche ad un raddoppio del bonus bebè. Attenzione particolare meritano anche categorie deboli come anziani e disabili. E poi ancora aumentare gli investimenti nelle politiche sanitarie, ad esempio per abbattere le liste di attesa. Per quanto riguarda lavoro e imprese: incentivi fiscali alle start up innovative, favorire l’insediamento di imprese in territori svantaggiati o a rischio spopolamento. Questi alcuni dei temi e delle proposte nel nostro programma.»

Alla conferenza stampa di questa mattina hanno partecipato anche i due candidati nei collegi uninominali della Camera e del Senato Silvio Lai e Gianfranco Ganau.

«In questa campagna elettorale – ha detto Silvio Lai – si tende molto a semplificare e a non sottolineare in modo adeguato che il centro sinistra è presente con quattro liste. Io sono convinto che questa coalizione abbia molte chance di competere con le altre formazioni politiche che si presentano alle elezioni, e questo è possibile anche grazie all’apporto della Lista Civica Popolare Lorenzin. E proprio la ministra della salute ha dato un grande contributo nel Governo. Ha lavorato fianco a fianco con il nostro gruppo dirigente e ha evitato, ad esempio, che il nostro sistema sanitario andasse in default. Se siamo riusciti a tenere una sanità pubblica nel nostro Paese lo dobbiamo anche al suo lavoro.»

«Le forze politiche della lista Civica popolare Lorenzin – ha detto invece Gianfranco Ganau – hanno consentito al centro sinistra di portare avanti la legislatura. Una legislatura che ha portato dei risultati positivi. Un centro sinistra che è stato in grado di guidare un Paese che era sull’orlo del baratro, portandolo fuori dalla crisi. I dati iniziano ad essere confortanti e la ripresa è in corso. Abbiamo iniziato un percorso virtuoso che ha consentito importanti risultati e l’approvazione di riforme strutturali, utili per il nostro Paese insieme al riconoscimento di diritti civili che si attendevano da tempo. Dobbiamo proseguire su questa strada, dobbiamo governare questo Paese e la coalizione di centro sinistra è l’unica che può farlo.»

