Il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale, Gianluigi Rubiu, ha presentato un’interrogazione urgente sulla situazione critica del porto di Buggerru.

Il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale, Gianluigi Rubiu, ha presentato un’interrogazione urgente sulla situazione critica in cui si trova il porto di Buggerru.

«Il porto è completamente insabbiato – spiega Gianluigi Rubiu – e le alghe hanno fatto il resto, in questa situazione le imbarcazioni sono bloccate e restano ormeggiate. Abbiamo già presentato un’interrogazione urgente per risolvere questa criticità. Non è stata realizzata nessuna opera per porre rimedio al blocco del settore ittico e non solo.»

«Registriamo una lentezza disarmante nell’iter relativo alle autorizzazioni per il dragaggio. Il Ministero dell’ambiente non ha dato il via libera per le opere necessarie a ridare funzionalità allo scalo diportistico – aggiunge Gianluigi Rubiu, che auspica un nuovo intervento della Giunta Pigliaru -. Il porto di Buggerru è un’infrastruttura che sta impedendo il rilancio dell’economia turistica e produttiva del Sulcis Iglesiente. Si tratta di un avamposto che potrebbe ospitare sino a 350 posti barca, ingessato e bloccato dalla burocrazia e da una valanga di risorse mai arrivate. Serve un intervento infrastrutturale sull’impianto. La sabbia bisogna toglierla, chiaro – conclude Gianluigi Rubiu – ma occorre un progetto che consenta al porto di diventare uno degli approdi principali del territorio.»

