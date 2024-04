L’Amministrazione comunale di Carbonia ha presentato oggi lo stato di attuazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio pubblico cittadino

In una sala consiliare piena l’Amministrazione comunale di Carbonia ha presentato lo stato di attuazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio pubblico cittadino che dal 2023 ad oggi ha già fatto registrare decine di milioni di euro di lavori già appaltati, con numerosi cantieri aperti in tutta la città.

L’iniziativa è stata l’occasione per ragionare sullo stato dell’arte degli interventi in corso dalla Grande Miniera di Serbariu a diversi tra siti scolastici, sportivi e culturali, in tutto il territorio comunale; nonché su tutti gli altri previsti grazie a fondi regionali e statali per ciò che concerne strade, impianti e grandi spazi verdi come la pineta di Rosmarino.

Nel corso dell’incontro, presenti i dirigenti dell’Ente Enrico Potenza e Mario Mammarella, sono state illustrate le attività progettuali promosse dall’Amministrazione comunale per lo sfruttamento delle opportunità costituite dal nuovo – settennale, programma strutturale di finanziamento europeo e dai piani JTF e PNRR, in un’ottica di modernizzazione e rilancio della città.

Vediamo le interviste realizzate con l’assessore dei Lavori pubblici, Manolo Mureddu, e il sindaco, Pietro Morittu.