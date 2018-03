Pierluigi Caria: «L’approvazione della legge sulla pesca permette un passo avanti importante per tutto il settore isolano».

«Il via libera votato oggi dal Consiglio regionale sulla legge che riordina le norme in materia di pesca sui canoni, le concessioni e il rilascio delle licenze permetterà al comparto isolano di fare un passo avanti importante sulla via della semplificazione degli iter burocratici sia per le attività imprenditoriali delle nostre imprese e sia sportive dei cittadini.»

Lo ha dichiarato stasera, a margine dei lavori d’Aula, l’assessore dell’Agricoltura, con competenza in materia di Pesca e acquacoltura, Pierluigi Caria, che ha aggiunto: «La Sardegna ha la seconda marineria d’Italia per le barche sotto i 12 metri e la terza per le imbarcazioni più grandi, dopo Sicilia e Puglia. La nostra attenzione per il comparto è sempre stata massima: abbiamo messo a bando 25 Misure del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), dove abbiamo avuto richieste di finanziamento di circa 20milioni di euro».”

«Una risposta importante – ha concluso Pierluigi Caria – se si pensa che la dotazione generale del FEAMP Sardegna per il 2014-2020 è di circa 36 milioni di euro e se si pensa ancor di più che nella scorsa programmazione, dei circa 15 milioni di euro disponibili, sono stati rimandati a Bruxelles ben 6 milioni di euro non spesi.»