Si terrà domani, nell’aula magna dell’IPIA di Iglesias, la premiazione delle due studentesse distintesi nel progetto “Talenti di Iglesias”.

Quest’anno il Rotary Club di Iglesias ha voluto aggiungere alle usuali attività in favore del territorio ed in particolare dei giovani (borse di studio e concorsi) una nuova iniziativa, il progetto “Talenti di Iglesias”, tendente ad aiutare i giovani talenti dei Comuni della zona con iniziative volte ad offrire ai giovani segnalati un aiuto per inserirli in contesti formativi importanti per loro crescita. Il bando era aperto, a sportello, agli studenti dei Licei, degli Istituti Tecnici e di Istituti di Istruzione Superiore di Iglesias e ai residenti nei comuni di Iglesias, Buggerru, Domusnovas, Gonnesa, Musei, Portoscuso e Villamassargia.

Domani, mercoledì 14 marzo, alle 11.30, nell’Aula Magna dell’IPSIA/IPIA, in via Canepa 17 ad Iglesias, verranno premiate con una somma in denaro di 1.000 euro, due studentesse dell’Istituto Alberghiero IPIA Galileo Ferraris, che hanno acquisito il diritto di frequentare uno stage della durata di tre settimane presso lo Chateau de Montvillargenne, struttura di grandissimo livello nei pressi di Parigi.

«Poiché in molti casi può essere sufficiente una somma anche modesta per dare promettenti opportunità a giovani talenti – dice Gaetano Ranieri, presidente del Rotary Club di Iglesias -, il Rotary conta sugli imprenditori della zona per ottenere altre sponsorizzazioni per le proprie iniziative.»

