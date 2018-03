Sono entrati in vigore, a Sant’Antioco, i nuovi orari di ricevimento degli Uffici comunali.

Sono entrati in vigore, a Sant’Antioco, i nuovi orari di ricevimento al pubblico degli Uffici comunali. Non più apertura quotidiana (dal lunedì al venerdì), bensì due mattine e un pomeriggio. Nello specifico, il martedì e il giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e il lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. Giorni e orari che saranno validi per: Segreteria, Ced, Personale, Elettorale, Pratiche cimiteriali, Ufficio Tecnico, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Ragioneria, Tributi, Patrimonio, Edilizia Privata e Commercio/Suape. Quest’ultimo, tuttavia, anziché il lunedì pomeriggio riceverà il mercoledì pomeriggio. Nuovi orario e calendario anche per la struttura dei Servizi Sociali di via Risorgimento 37, che accoglierà gli utenti il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.00.

Il calendario con i nuovi giorni di ricevimento non si applica invece agli uffici Protocollo, Stato Civile ed Anagrafe, che resteranno a disposizione degli utenti dal lunedì al venerdì; ma cambia comunque l’orario: non più dalle 10.00 alle 12.00, bensì dalle 11.00 alle 13.00. Quanto alla Polizia Municipale, i cui uffici sono dislocati in via Iglesias, nessuna modifica: il personale sarà a disposizione dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

Comments

comments