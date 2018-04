A Iglesias il M5S scende in campo per le Amministrative del 10 giugno, la lista sarà capeggiata dal giovane candidato sindaco Federico Garau.

A poco più di un mese e mezzo dal voto, nella campagna elettorale per il comune di Iglesias irrompe il Movimento 5 Stelle che ha ottenuto la tanto attesa certificazione per l’utilizzo del simbolo e scenderà in campo con una lista capeggiata dal candidato sindaco Federico Garau, 26 anni, studente della Facoltà di Economia dell’Università di Cagliari.

Per il Movimento 5 Stelle si tratta di un esordio assoluto alle elezioni amministrative della città di Iglesias, in quanto cinque anni fa, a causa di problemi interni, i vertici del Movimento non diedero l’autorizzazione all’utilizzo del simbolo e non venne presentata alcuna lista.

Dopo aver conquistato la guida della città di Carbonia il 19 giugno 2016 e la conferma della crescita di consensi registrata alle elezioni Politiche del 4 marzo, il Movimento 5 Stelle ora punta a conquistare il comune di Iglesias, l’altra città guida del territorio.

