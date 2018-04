Al fine di consentire i lavori di demolizione di un locale di sgombero e la creazione di una rampa d’accesso presso un immobile privato, il comune di Carbonia ha disposto, nelle giornate oggi e domani, martedì 17 aprile, dalle ore 8.00 alle 18.30, la chiusura del traffico veicolare in via Caresias, nel tratto compreso tra via Gramsci e via Croazia.

