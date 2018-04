Edoardo Tocco (Forza Italia): «Sburocratizzazione, procedure più snelle, semplificazione, agevolazioni per una programmazione armonica del territorio».

Sburocratizzazione, procedure più snelle, semplificazione, agevolazioni per una programmazione armonica del territorio. Sono i punti chiave della nuova legge urbanistica concepita dal consigliere regionale Edoardo Tocco (FI) che muove i suoi rilievi sul testo presentato dalla Giunta Pigliaru.

«Si tratta di una norma che produrrà un percorso complicato per l’approvazione dei piani urbanistici, sottraendo così il potere di governo del territorio ai Comuni – spiega Edoardo Tocco -. L’impianto della norma sta espropriando la possibilità di decidere la programmazione del territorio. Il risultato sarà un ritardo degli enti locali nell’aggiornamento dei piani edificatori. Ecco perché occorre un coinvolgimento dei sindaci e degli uffici tecnici nell’elaborazione della legge. Sulle edificazioni nei terreni agricoli c’è una confusione senza fine. Occorre un parametro oggettivo – rimarca Edoardo Tocco – non legato all’attività di imprenditore agricolo. Si tenta di evitare il consumo del territorio ma un impiegato che eredita una casa in un’area rurale in realtà potrebbe essere costretto a tornare nel centro urbano in mancanza del presupposto legato alla professione. E’ indubbio che sulla legge si potrebbe aprire una svolta, ridando ossigeno ad un settore ora ingabbiato da tanti vincoli quasi insuperabili. Troppe le insidie tra le pieghe del disegno. Il piano paesaggistico regionale, che va a condizionare la pianificazione degli enti locali, non può essere lasciato alla discrezione della giunta ma deve passare al vaglio del consiglio regionale. Si tratta di un principio cardine nell’impianto di una legge disordinata. Gli elementi di criticità del disegno – conclude Edoardo Tocco – devono quindi tradursi in un ripensamento delle norme.»

