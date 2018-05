Giovedì presso la Casa del Popolo. in Via Barbagia 11, a Carbonia, si terrà l’incontro dibattito: “Insegnare nel XXI secolo: il docente tra le competenze, i bisogni, le relazioni”.

Giovedì 24 maggio, alle ore 17.00, presso la Casa del Popolo in Via Barbagia 11, si terrà l’incontro dibattito: “Insegnare nel XXI secolo: il docente tra le competenze, i bisogni, le relazioni”. l’incontro è rivolto a docenti, dirigenti e a tutto il mondo della scuola per provare a discutere assieme dei temi legati al “mondo scuola”. All’incontro sarà presente l’assessore regionale dell’Istruzione Giuseppe Dessena, che relazionerà in merito al programma “Iscola” e si confronterà con il mondo della scuola, con le sue esigenze, i suoi bisogni, le sue proposte. Dopo gli interventi qualificati di Barbara Pischedda, psicologa del lavoro, Cristiana Pivetta, docente presso l’Istituto Comprensivo Don Milani di Carbonia, Igor Corrias, educatore, verrà aperto il dibattito con i presenti.

Gli interventi:

Barbara Pischedda, psicologa del lavoro “Burnout e insegnamento”

Cristiana Pivetta, docente I.C. Don Milani “Venire incontro ai bisogni degli studenti con la strategia della classe capovolta”

Igor Corrias, educatore “Scuola, disabilità, inclusione”

Giuseppe Dessena, Assessore Istruzione Regione Sardegna.

