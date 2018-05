L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO ha pubblicato bandi per la selezione di nuovi soci in diverse regioni d’Italia. Per la Sardegna saranno selezionati 10 nuovi giovani soci che dovranno avere tra i 20 e i 35 anni, scelti per lavorare per lo sviluppo della cultura e della promozione e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale. Gli ambiti di competenza entro i quali avverrà la selezione sono quello dell’educazione, con comprovata conoscenza nell’ambito dell’istruzione scolastica o universitaria, della progettazione europea, della comunicazione, nell’organizzazione di eventi, scienza e tesoreria.

«L’avviso pubblico da parte di Unesco giovani è importante e significativo – ha commentato l’assessore della Pubblica Istruzione e Cultura Giuseppe Dessena – soprattutto perché riguarda temi quali istruzione, educazione e formazione, didattica ma anche la conoscenza del sistema scolastico e universitario. La nostra grande soddisfazione deriva dalla constatazione che, dopo aver investito tanto in questi anni, anche istituzioni così importanti si impegnano scommettendo suoi nostri giovani e sugli argomenti che più ci stanno a cuore e per i quali abbiamo lavorato con politiche serie, integrate e attraverso ingenti risorse.»

I soci regionali selezionati andranno ad affiancare gli altri soci già individuati in una precedente selezione e supporteranno i rappresentanti regionali dell’Associazione. Le domande, corredate di curriculum vitae, lettera motivazionale (in formato PDF) e breve video di presentazione (della durata massima di 1 minuto e da inviare tramite un link privato su un canale a scelta del candidato, preferibilmente YouTube) dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 maggio 2018, a mezzo posta elettronica all’indirizzo sardegna@unescogiovani.it .

