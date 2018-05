Mario Passetti (DG Cagliari Calcio): «Questa è la strada per la salvezza».

Ieri sera, alla Sardegna Arena, al termine della partita persa 1 a 0 contro la Roma, ha parlato con i media il Direttore Generale rossoblu Mario Passetti: «Venivamo da una brutta partita a Genova, in pochi oggi credevano che avremmo fatto bene contro la Roma, reduce dalla sfortunata semifinale di Champions. Invece la squadra ha fornito un’ottima prestazione e questo ci dà fiducia per il futuro. Siamo andati tante volte vicini al gol, pur commettendo degli errori».

Sull’intervento di Gerson su Alessandro Deiola in pieno recupero che ha lasciato più di un dubbio: «Dispiace che uno strumento innovativo come il VAR non venga utilizzato. Penso che lo si debba a chi si applica in campo, ai tifosi che sono allo stadio o guardano la partita in televisione, in generale a tutti gli appassionati. Si è ripetuto lo stesso copione del gol annullato a Sau contro il Bologna, quando ormai il protocollo prevede che si concluda l’azione e poi si vada a rivedere l’azione al VAR, e della partita contro la Juventus, in occasione del fallo di mano di Bernardeschi. Così si toglie credibilità al sistema. Se fosse stato concesso il gol regolare di Sau ora probabilmente staremmo parlando di un altro film. Tutto ciò non toglie che anche oggi qualche errore lo abbiamo commesso, un peccato».

Il DG è ottimista sul futuro: «Questa stessa rabbia, cattiveria agonistica e voglia di onorare la maglia che abbiamo mostrato oggi ci deve accompagnare nei prossimi 180 minuti».